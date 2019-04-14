В кабмине сообщили, что космическая программа США зависит от России

НПО "Энергомаш" поставит шесть двигателей РД-180 в США в 2020 году Фото: wikipedia

НПО "Энергомаш" поставит шесть двигателей РД-180 в США в 2020 году Фото: wikipedia

Америка не станет вводить санкции против НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко, производящей двигатели, которые используются США в рамках космической программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.

Отмечается, что 12 апреля в «Энергомаш» посетил президент РФ Владимир Путин. Ему был презентован жидкостный двигатель РД-171В: по силе тяги он не имеет аналогов в мире. Главе государства также продемонстрировали двигатель, который экспортируется в США для американских космических кораблей.

Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане,

— заметил Борисов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» .

В 2018 году российский НПО «Энергомаш» заключил контракт с США на поставку ещё шести двигателей РД-180 в 2020 году. Кроме того, НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кудрин рассказал о рисках в случае введения санкций США против госбанков.