После нападения на Милонова в Петербурге проверят штрафстоянки

С просьбой проверить все штрафстоянки Северной столицы к прокурору Петербурга обратился депутат Госдумы депутат Государственной думы Евгений Марченко.

По мнению депутата, на работу штрафстоянок поступает множество жалоб, к тому же они, как правило, располагаются в отдаленных местах, «где их сложно найти автолюбителям, всегда далеко от ГИБДД».

В пример, Марченко привел случай с депутатом Милоновым, которого на одной из штрафстоянок в Кировском районе Петербурга якобы избил старший администратор.

По словам Милонова, он пришел на штраф-стоянку для того, чтобы помочь другу забрать эвакуированный автомобиль «Opel Corsa». «Я обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм», — пишет депутат в своем Instagram.

Кроме того, он написал, что эвакуация их машины была ошибкой и совершена незаконно. Однако сам администратор стоянки Иван Безменников сообщил, что депутат и его приятель пытались забрать автомобиль, однако не имели с собой паспортов, поэтому им отказали.