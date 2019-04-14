Виталия Милонова избили в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избил старший администратор штраф-стоянки.

По словам Милонова, он пришел на штраф-стоянку для того, чтобы помочь другу забрать эвакуированный автомобиль «Opel Corsa». «Я обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм», — пишет депутат в своем Instagram.

Кроме того он написал, что эвакуация их машины была ошибкой и совершена незаконно.

Однако сам администратор стоянки Иван Безменников сообщил, что депутат и его приятель пытались забрать автомобиль, однако не имели с собой паспортов, поэтому им отказали. Это послужило причиной скандала. По словам администратора, Милонов ломился в дверь, а она автоматическая и его прищемило на доводчике, пишет «Аварийный Петербург».

Депутат уже подал заявление в полицию Кировского района, пожаловавшись на администратора штраф-стоянки. Милонов сказал, что его избили. По предварительной информации, никаких травм на теле пострадавшего предъявлено не было.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области вор избил хозяина квартиры и украл полмиллиона рублей.