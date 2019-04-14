В Ленобласти вор избил хозяина квартиры и украл полмиллиона рублей

В субботу, 13 апреля, в отделение полиции Волховского района поступила информация о квартирной краже.

В городе Волхове, Ленинградская область неизвестный злоумышленник отжал замок, находящийся на входной двери. Затем он прошел в квартиру одного из домов, расположенного на улице Авиационной.

Проникнув в квартиру, вор обнаружил там 52-летнего хозяина жилого помещения. Злоумышленник избил его руками и совершил хищение 495 тысяч рублей. После этого вор скрылся с места преступления в неизвестном направлении, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «грабеж».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге по неосторожности восьмилетний мальчик упал с дерева.