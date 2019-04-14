В Петербурге восьмилетний мальчик упал с дерева

Мальчик упал по собственной неосторожности. Фото: Pixabay
Мальчик упал по собственной неосторожности. Фото: Pixabay

Вчера, 13 апреля, в отделение полиции Красносельского района поступила информация о госпитализации ребенка 2011 года рождения.

В субботу, 13 апреля, в дворе одного из домов, расположенного на улице Летчика Пилютова, был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение восьмилетний мальчик. Врачи диагностировали у ребенка травмы, характерные для падения с высоты. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации мальчик по собственной неосторожности упал с дерева, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия проводится проверка. На данный момент мальчику оказывается необходимая медицинская помощь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за один день в Петербурге угнали шесть дорогостоящих иномарок.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
госпитализация дети травмы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы регионы, где вакансий больше, чем безработных
В Петербурге пройдут «Дни Александра Блока»
Пациента с травмой головы из Карелии вертолетом привезли в Петербург
Виталия Милонова избили в Петербурге
Доставщики мебели украли у петербурженки 30 тыс рублей
В Гатчинском районе ограбили почтовое отделение
В Ленобласти вор избил хозяина квартиры и украл полмиллиона рублей
По «горячим» следам задержан угонщик автомобиля