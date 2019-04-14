В Петербурге восьмилетний мальчик упал с дерева

Вчера, 13 апреля, в отделение полиции Красносельского района поступила информация о госпитализации ребенка 2011 года рождения.

В субботу, 13 апреля, в дворе одного из домов, расположенного на улице Летчика Пилютова, был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение восьмилетний мальчик. Врачи диагностировали у ребенка травмы, характерные для падения с высоты. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации мальчик по собственной неосторожности упал с дерева, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия проводится проверка. На данный момент мальчику оказывается необходимая медицинская помощь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за один день в Петербурге угнали шесть дорогостоящих иномарок.