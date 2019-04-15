Петербуржцы недовольны весенней уборкой города

Жители и коммунальщики Петербурга не уверены, что работы по уборке города выполнены на половину. Фото: pixabay.com
Жители и коммунальщики Петербурга не уверены, что работы по уборке города выполнены на половину. Фото: pixabay.com

Официально месячник по благоустройству в Петербурге завершен наполовину. Но жители города жалуются на грязь, а некоторые коммунальщики считают, что 50% работ ещё не выполнено.

Месячник уборки в Петербурге календарно перевалил за экватор. Теперь коммунальщикам и активным петербуржцам осталось трудиться всего две недели. Во вторник, 30 апреля, месячник по благоустройству, объявленный городским правительством в конце марта, официально завершится.

Отметим, три дня назад врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что коммунальные и дорожные службы на целых 30% перевыполнили норму по уборке. То есть работы идут с опережением графика.

Что о двух неделях уборки думают петербуржцы

Отнюдь не все петербуржцы согласны с градоначальником. Проанализировав более 80 комментариев про месячник по благоустройству-2019 Gazeta.SPb выяснила, что большая часть петербуржцев не заметила, как город очистился. Комментаторы говорят, что нечем дышать в Выборгском районе, Пушкин пыльный как никогда раньше, в Приморском районе «всё ещё ужасно грязно», а также якобы «утопают в грязи из-за непонятной зимней посыпки» Калининский и Красногвардейский районы.

Люди жалуются и отдельно на плохую уборку улиц. Так, пишет один из пользователей, Захарьевскую улицу даже не подмели после зимы. На Шуваловском проспекте, по словам другого комментатора, песок на тротуарах, окурки и пакеты, летает мусор. На улице Орджоникидзе, говорит третий, «разведена грязь».

Некоторые комментаторы в то же время отмечают, что сами видели как коммунальщики убирали улицы, но тут же проходили люди и мусорили. Вероятно, в том числе и из-за этого петербуржцам кажется, что меньше мусора не становится.

Чисто, по словам пользователей соцсетей, стало в Кировском районе. Есть и еще несколько мнений, где работу коммунальных служб Петербурга хвалят, однако общий настрой остается негативным.

Что говорят коммунальщики о работах в рамках месячника

Диспетчер управляющей компании «КоммуналСервис-СПб» Галина заявила Gazeta.SPb, что вряд ли может сказать, что уже половина работы в рамках месячника по благоустройству проведена. Даже несмотря на то, что официально месячник перевалил за экватор. «Да, есть территории, где убрано уже больше 50%, но в общем процесс уборки еще не дошел до половины», – объясняет представитель коммунальной сферы.

По-прежнему, по словам Галины, самая большая трудность – это песок на дорогах. Отчасти она вызвана зимними реагентами. Также сложно убирать газоны – они запружены окурками и бумажками.

Местных жителей, замечает Галина, управляющая компания не звала на уборку. «И мне кажется, они вряд ли пойдут», – говорит диспетчер. Добровольно жители тоже не присоединялись к месячнику.

Когда «генеральная уборка» Петербурга только начиналась, Gazeta.SPb писала о том, что сложнее всего убирать в городе. Тогда председатель одного из ЖК говорила, что за месяц вполне реально очистить Северную столицу.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
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