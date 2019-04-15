Искусственный интеллект выяснил, кто выживет в «Игре престолов»

Исследователи разработали программу для оценки выживаемости персонажей телесериала «Игра престолов» Game of Thrones. Выяснилось – до финала доживут единицы.

Созданный участники семинара по компьютерным наукам, проводимого в Техническом университете Мюнхена (TUM), алгоритм прочесал все доступные данные по знаменитому сериалу и вычислил шансы выживания каждого персонажа.

Самые низкие шансы выжить у Сира Бронн Черноводный (его выживаемость составила жалкие 6 процентов), а также у Сансы Старк (27 процентов) и ее брата Брана, он же Трехглазый Ворон (42 процента).

Между тем максимальные шансы на выживание оказались у Дейенерис (99 процентов), Тириона (97 процентов) и Джейме Ланнистер (96 процентов). Джон Сноу, уже однажды умерший, также имеет довольно хорошие шансы выжить — 88 процентов.

Согласно алгоритму, у женщин выживаемость выше, чем у мужчин (89 процентов против 78 процентов), и дворяне гибнут реже, чем простолюдины (82 процента выживания против 75 процентов).

Другие факторы, которые могут повысить шансы дожить до финала сезона, это брак (уменьшает «прогнозируемую вероятность смерти в среднем» на 56 процентов) и роль главного героя (снижает «прогнозируемую вероятность смерти в среднем» на 16 процентов).

Результаты также показывают, что лучше быть Ланнистером (уменьшает «предсказанную вероятность смерти в среднем» на 45 процентов), чем Таргариеном (уменьшает «прогнозируемую вероятность смерти в среднем» на 42 процента) или Старком (уменьшает «предсказуемое» вероятность смерти в среднем на 38 процентов).

Это не первый раз, когда ученые использовали науку для прогнозирования сложного и часто непредсказуемого переплетения сюжетных линий в игре престолов. В декабре прошлого года группа исследователей из Университета Маккуори попыталась выяснить, кто выживет после завершения сериала — обнаружив, что один из семи главных героев умрет в первый час своего появления на экране.

Игра престолов — популярный телесериал, известный своим жестоким сюжетом. Телесериал в жанре фэнтези основан на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первой серии восьмого сезона “Игры Престолов” прошла 14 апреля на канале HBO.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Роскомнадзор предупредил об опасности “Игры Престолов” — за ссылками на бесплатный просмотр скрываются небезопасные программы и вирусы.