«Лахта Центр» опубликовал видео схода льда с Финского залива

Камера, расположенная на шпиле «Лахта Центра» на протяжении 12 дней фиксировала, как лед на Финском заливе уплывает и растворяется.

Съемка 12-ти апрельских дней ускорена на видео и сжата до 2-х минут. В начале видеоролика Финский залив полностью покрыт заснеженным слоем льда. Постепенно течение разрушает ледяную корку и уносит за пределы кадра. К кончу ролика залив выглядит совсем весенним, без единого кусочка льда.

Видеоролик опубликован на YouTube-канале «Лахта Центра».

Зрелище завораживающее: лед постепенно разрушается на крупные льдины, а после растворяется в воде залива.

Танец льда создает радостное весеннее настроение. Санкт-Петербург понемногу освобождается от зимних оков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что капитальный ремонт набережной Фонтанки пройдет между Аничковым и Ломоносова мостами.