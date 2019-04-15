Капремонт набережной Фонтанки пройдет между Аничковым и Ломоносова мостами

В Петербурге утвердили проект капитального ремонта участка набережной реки Фонтанка расположенного между Аничковым мостом и мостом Ломоносова. Об этом сообщает Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России.

В ходе реализации проекта планируют заменить поверхностный водоотвод, усилить подпорные стенки, отреставрировать гранитную облицовку и тротуарные плиты, тумбы и решетки, а также обеспечить сохранность зданий и сооружений прилегающей застройки, которые расположены в «зоне риска».

В проектную документацию включены работы по обеспечению грунтонепроницаемости стенки набережной для ликвидации имеющихся просадок и провалов. Будут выполнены и другие необходимые работы.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 53,1 метра.

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