Капремонт набережной Фонтанки пройдет между Аничковым и Ломоносова мостами

Река Фонтанка. Фото: Интерпресс
Река Фонтанка. Фото: Интерпресс

В Петербурге утвердили проект капитального ремонта участка набережной реки Фонтанка расположенного между Аничковым мостом и мостом Ломоносова. Об этом сообщает Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России.

В ходе реализации проекта планируют заменить поверхностный водоотвод, усилить подпорные стенки, отреставрировать гранитную облицовку и тротуарные плиты, тумбы и решетки, а также обеспечить сохранность зданий и сооружений прилегающей застройки, которые расположены в «зоне риска».

В проектную документацию включены работы по обеспечению грунтонепроницаемости стенки набережной для ликвидации имеющихся просадок и провалов. Будут выполнены и другие необходимые работы.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 53,1 метра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге начался реставрация Малого Гостиного двора.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
аничков мост капитальный ремонт мост ломоносова набережная фонтанки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За продажу алкоголя подростку продавец пошел под суд
ГЖИ Петербурга подсчитала количество обращений горожан
В Ленобласти открыли новую газораспределительную станцию “Лаголово”
Искусственный интеллект выяснил, кто выживет в «Игре престолов»
На улице Костюшко мужчина под психотропными веществами кричал и вел себя ...
15-летняя петербурженка приняла 75 таблеток нейролептика
Госжилинспекция составила рейтинг лучших районов Петербурга
Мужчину в Пушкине изрезали, когда он пытался остановить поджог своей двери