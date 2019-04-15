В Петербурге начался реставрация Малого Гостиного двора

Реставрация проходит под контролем судебных приставов. Фото: wikipedia.org
Реставрация проходит под контролем судебных приставов. Фото: wikipedia.org

Как сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Санкт-Петербургу, реставрационные работы проходят под контролем судебных приставов.

Историческое здание Малого Гостиного двора, которое находится на набережной канала Грибоедова, начал реставрировать пользователь строения. Контролируют процесс судебные приставы.

Ранее КГИОП сообщал о том, что лицевой фасад здания Малого Гостиного двора причисляется к числу объектов культурного наследия Санкт-Петербурга и находится в состоянии, которое не удовлетворяет требования. Тем не менее организация, использующая здание, не начала в обозначенные сроки реставрацию постройки. Судебные приставы выписывали компании множество штрафов.

После многократных штрафов, организация начала реставрацию здания.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что парк “Монрепо” планируют реставрировать на 10 месяцев дольше.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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