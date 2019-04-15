Сроки сдвинуты: Парк “Монрепо” планируют реставрировать на 10 месяцев дольше

Сдать отреставрированный парк планируют в сентябре 2020 года. Фото: http://www.parkmonrepos.org

Сдать отреставрированный парк планируют в сентябре 2020 года. Фото: http://www.parkmonrepos.org

Такое решение было принято в связи с длительным согласованием ряда пунктов проекта. Теперь жители Выборга отреставрированный парк увидят не скоро.

Изначально парк “Монрепо” в Выборгском районе Ленинградской области планировали отреставрировать за 25 месяцев. Но длительные сроки согласования сдвинули реставрацию и теперь временной промежуток установился на отметке в 35 месяцев. Об этом сообщает “47news” со ссылкой на администрацию парка.

В частности, шло длительное согласование и получение экологической экспертизы по проекту. Также уточнялись конфигурации дорожек, обсуждалась замена стабилизированного покрытия на запроектированном маршруте для маломобильных групп населения.

Помимо этого, увеличились объемы работ по чистке прибрежных вод.

Напомним, сдать отреставрированный парк планируют в сентябре 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что острова парка Монрепо в Выборге станут доступны для туристов летом.