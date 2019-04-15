“Пушкин был негром и посланником африканского короля”: Такие формулировки могут стать причиной запрета иностранцам работать гидами в России

С инициативной выступили сегодня в Законодательном Собрании Петербурга.

Участь никогда не рассказать о богатстве русской культуры и ее истории на территории России может постигнуть иностранцев. Петербургские парламентарии уверены, что экскурсоводы, работающие на территории России, должны иметь российское гражданство. Об этом сообщает “Петербургский дневник”.

Одним из инициаторов закона стал председатель комиссии Алексей Макаров и он сказал о важности доносить достоверную информацию иностранцам.

В качестве примера он зачитал реальную расшифровку китайского экскурсовода в Царском селе. В ней фигурирует следующее мнение, что Александр Пушкин не является русским человеком. У него только гражданство было российское, но на самом деле он был негром.

Кроме того, в Россию его отправил африканский король, поскольку тогда в России очень любили людей со странной внешностью.

Ответственность за нарушение будет серьезной. Нелегальных гидов могут и депортировать, если он нарушает миграционное законодательство. За нарушения могут быть и штрафы — до 30 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических лиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, с кем никогда не путешествуют туристы.