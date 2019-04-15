В ХМАО мать регулярно оставляла малолетних детей без еды и воды в неотапливаемом вагончике

Сейчас дети направлены в медицинское учреждение, а сотрудники полиции возбудили два уголовных дела. Фото: https://pixabay.com

Сейчас дети направлены в медицинское учреждение, а сотрудники полиции возбудили два уголовных дела. Фото: https://pixabay.com

После того, как о происшествии стало известно, было возбуждено два уголовных дела.

Детей четырех и двух лет мать 35 лет оставляла одних регулярно. Она закрывал их на крючок и могла уйти по своим делам. Дети находились в неотапливаемом вагончике одни. Отмечается, что помимо того, что у детей не было еды и воды, в вагончике была буржуйка, которая могла стать причиной серьезной трагедии. Об этом сообщают “РИА. Новости”.

Жительница Мегиона безразлично относилась к здоровью детей, воспитанию и злоупотребляла спиртным, за что прежде привлекалась к административной ответственности.

Сейчас дети направлены в медицинское учреждение, а сотрудники полиции возбудили два уголовных дела.

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