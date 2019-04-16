В самолете Finnair произошла разгерметизация

Известно, что совершивший посадку самолет, был новым. Фото: https://pixabay.com

Известно, что совершивший посадку самолет, был новым. Фото: https://pixabay.com

Самолет совершил вынужденную посадку в Стокгольме спустя сорок минут после вылета.

Технические неполадки, как сообщил позже руководитель отдела по связям с общественностью Finnair Пяйвют Таллквист, и стали причиной разгерметизации. Об этом сообщает служба новостей Yle.

Как отвечает авиакомпания, посадка прошла без инцидентов. На борту находились 139 пассажиров, они следовали в Манчестер. Из Хельсинки был отправлен новый борт, который заберет высаженных в шведской столице пассажиров.

Также известно, что совершивший посадку самолет, был новым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Самый большой в мире самолет совершил первый полет (видео).