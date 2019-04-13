Самый большой в мире самолет совершил первый полет (видео)

Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.
В Twitter сегодня разместили видео первого полета самого большого самолета в мире. Двухфюзеляжный шестимоторный самолет разработан компанией Stratolaunch Systems.
Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса, сообщают “РИА. Новости”.
Для команды разработчиков, отметил астрофизик НАСА Томас Цурбухен, это событие историческое.
Отметим, Stratolaunch Systems это американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые из Франции, Филиппин и Австралии открыли ранее неизвестный вид людей.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX
— Jack Beyer (@thejackbeyer) April 13, 2019