Самый большой в мире самолет совершил первый полет (видео)

Для команды разработчиков, отметили в НАСА Томас Цурбухен, это событие историческое. Фото: https://twitter.com

Для команды разработчиков, отметили в НАСА Томас Цурбухен, это событие историческое. Фото: https://twitter.com

Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.

В Twitter сегодня разместили видео первого полета самого большого самолета в мире. Двухфюзеляжный шестимоторный самолет разработан компанией Stratolaunch Systems.

Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса, сообщают “РИА. Новости”.

Для команды разработчиков, отметил астрофизик НАСА Томас Цурбухен, это событие историческое.

Отметим, Stratolaunch Systems это американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые из Франции, Филиппин и Австралии открыли ранее неизвестный вид людей.