Житель коммуналки на Охте зарезал соседа — пенсионера

В коммунальной квартире на Среднеохтинском проспекте мужчина зарезал своего 78-летнего соседа. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Труп мужчины 1940 года рождения было найдено в одной из комнат коммуналки в доме 15/1 по Среднеохтинскому проспекту утром в понедельник, 15 апреля. Сотрудники правоохранительных органов при осмотре тела пенсионера обнаружили множественные колото-резаные раны в области груди.

Подозреваемого удалось задержать в течение получаса. Как выяснилось, убийство было совершенно вечером 13 апреля.

Мотивы и обстоятельства пока неизвестны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге раскрыто убийство двух женщин 17-летней давности. Трое обвиняемых забрали деньги и 2 телефона на общую сумму не менее 224 тысяч рублей. Для сокрытия следов один из преступников поджог квартиру.