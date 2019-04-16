Петербуржец пять лет подряд насиловал свою дочь

Житель Санкт-Петербурга подозревается в домогательствах сексуального характера по отношению к своей дочери 2003 года рождения. По

Как стало известно Gazeta.SPb, с заявлением в полицию Петербурга в понедельник, 15 апреля, обратилась мать девочки. По ее словам, мужчина, который является ее супругом, неоднократно домогался их ребенка.

Правоохранители задержали подозреваемого в парадной одного из домов на Сердобольской улице. Установлено, что с марта 2014 года по апрель 2019 года он множество раз совершал надругательства над своей дочерью.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что извращенец в Ленобласти изнасиловал школьницу и вернул домой. Папа пострадавшей девочки успел запомнить машину, которая привезла его травмированную во всех планах дочь.