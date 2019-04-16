За долги по алиментам петербуржца отправили красить лестницы

Мужчина накопил задолженность по алиментам на сумму 740 тыс. рублей Фото: Pixabay

Мужчина накопил задолженность по алиментам на сумму 740 тыс. рублей Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга судебные приставы привлекли злостного должника по алиментам к административной ответственности. Мужчину направили в военный комиссариат красить лестницу и выносить мусор.

В отношении 32-летнего мужчины, который по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание своего 11-летнего сына, возбудили исполнительное производство, сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках, на зарплату, пока неплательщик был трудоустроен. Кроме того, неплательщика ограничили в праве выезда за пределы РФ.

У недобросовестного родителя образовался долг в размере около 740 тыс. рублей. Суд признал его виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.

Мужчина отбывал наказание в военном комиссариате: он красил лестницу и выносил мусор в течение 10 дней.

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