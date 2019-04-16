Сампсониевский мост ждет разводка две ночи подряд

Мост будет разведен с 01:30 до 04:30 Фото: wikipedia

Мост будет разведен с 01:30 до 04:30 Фото: wikipedia

В течение нескольких ночей подряд в Петербурге будут проводить технологическую разводку Сампсониевского моста. Согласно расписанию наводка намечена на 04:30, однако она может произойти и раньше, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Технологические разводки Самспониевского моста запланированы в ночь с 17 по 18 апреля, а также в ночь с 18 по 19 апреля. Время проведения мероприятий – с 01:30 до 04:30.

По данным СПб ГБУ «Мостотрест», наводка может произойти и раньше отмеченного времени.

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