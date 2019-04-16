Активисты собирают к 9 мая подарки для пятиста стариков

Чтобы на 9 мая порадовать пожилых, можно собрать подарок, прийти на поздравление или перечислить средства для помощи. Фото: "Подарим праздник дедушкам и бабушкам"/VK

Чтобы на 9 мая порадовать пожилых, можно собрать подарок, прийти на поздравление или перечислить средства для помощи. Фото: "Подарим праздник дедушкам и бабушкам"/VK

В Петербурге с 7 апреля по 7 мая проходит акция по сбору подарков для бабушек и дедушек к Дню Победы. Отправить открытку, собрать сладкий сюрприз или подарить теплый плед пожилому человеку может каждый желающий.

Gazeta.SPb пообщалась с организатором проекта «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» Ольгой Полянской. Проект существует уже больше семи лет, рассказала она: «В 2012 году возникла задумка – мне понравилась идея из соцсетей». Мы дарим подарки пожилым одиноким людям не только 9 мая, рассказывает организатор. Бабушек и дедушек поздравляют на Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта и 1 октября – в День пожилого человека.

«Постоянно в наших рядах трудятся около 300 волонтеров. Это те, кто помогает собирать подарки и кто их развозит. Но участники акций каждый раз разные и их сложно подсчитать», — говорит Ольга. Рекордное количество пенсионеров удалось поздравить в Новый год-2019, по её словам, больше 15 тыс. человек.Чаще всего волонтеры приносят для подарков простые продукты и вещи, которые нужны пожилым. Это сладкое, чай, кофе, носки, одеяла и всё в этом роде, объясняет руководитель проекта.

Собирают подарки для пожилых и петербуржцы, и жители Ленинградской области. Территория поздравления — та же. Единой площадки, где оставляют подарки, пока нет, говорит организатор проекта. Их передают через волонтеров – контакты всех есть в группе «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» соцсети «ВКонтакте». Также можно записаться и приехать на поздравление или перевести деньги.

«В этом году на День Победы, — делится планами Ольга, — мы планируем поздравить порядка 500 человек». В 2018 году к 9 мая удалось собрать чуть больше 1000 подарков для пожилых, отмечает она. Пока, говорит организатор проекта, удалось собрать 50-60 подарков и около 15 тыс. рублей перечислили люди. Поздравление в День победы отличается тем, объясняет Ольга, что волонтеры будут дарить цветы. А для одного дома престарелых специально собираются продуктовые корзины. Также отмечается, что поздравлять будут 90% бабушек и 10% дедушек.

Проект «Подарим праздник бабушкам и дедушкам» направлен на поддержку пожилых людей, которые живут как в домах престарелых, так и в одиночестве в своих квартирах. «Нам часто пишут соседи таких стариков, или знакомые, родственники, которые сейчас далеко – просят поздравить», – рассказывает Ольга Полянская. Иногда о пожилых волонтерам заявляют социальные службы, но чаще обращения поступают в соцсети, от знакомых.

«Помочь пожилым людям понять, что они нужны. Поддержать их и оказать им внимание. Чтобы они забыли свой возраст и не чувствовали его», – так о цели проекта «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» отзывается Ольга Полянская.

По данным городской администрации, в Петербурге на конец января 2019 года проживает 86 тыс. человек — участников блокады Ленинграда.