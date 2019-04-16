Беглов разрешил тратить материнский капитал на строительство дач

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в городские законы «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» и «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Об этом сообщает Смольный.

Благодаря такому шагу, многодетные семьи могут потратить средства материнского капитала не только на покупку садового участка, но и на строительство на нем дома или дачи.

Отмечается, что такая инициатива станет шагом вперед для расширения дополнительной меры социальной поддержки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцы смогут тратить материнский капитал на лечение детей. Деньги из материнского капитала можно будет использовать не только на вещи и еду для детей, но и высокотехнологичную медицинскую помощь и реабилитацию детям-инвалидам, страдающим от серьезных заболеваний.

Отмечается, что эта поправка должна увеличить количество многодетных семей в Петербурге, которых на данным момент более 38 тысяч.