Хаски-убийцы продолжают истреблять кроликов во Всеволожске

Фото: группа в ВК
Фото: группа в ВК "Типичный Всеволожск"

Обитающие во Всеволожске Ленинградской области хаски не оставляют местных жителей в покое. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Сегодня, 16 апреля, очевидцы рассказали об очередном разбойном нападении животных на крольчатник. Собаки сделали свое грязное дело и благополучно скрылись с места происшествия.

Убитые кролики Фото: группа в ВК «Типичный Всеволожск»

Вот что знаменитые Хаски вытворяли у нас. Надеюсь хозяева готовы отвечать,

Анна Бароян, очевидец (Типичный Всеволожск)

Ранее уже сообщалось, что хаски устраивают беспорядки на территории Всеволожского района. Данные обстоятельства побудили зоозащитников из Всеволожска попытаться договориться с хозяйкой собак о том, что забрать их под свою опеку. Однако в ответ на это получили отказ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Всеволожске в магазине заметили двух хаски, которые пришли купить корм на распродаже.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Всеволожский район ленобласть собаки хаски
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