У пенсионера похитили 100 тысяч рублей обманным путем

Начался поиск предполагаемого преступника. Фото: Рixabay
Начался поиск предполагаемого преступника. Фото: Рixabay

Полиция разыскивает злоумышленника, который обманным путем украл у 84-летнего пенсионера на 100 тысяч рублей. Инцидент произошел на Купчинской улице Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.

По словам потерпевшего, около десяти часов утра ему позвонили на домашний телефон и голос мужчины, представившегося сыном пенсионера, попросил одолжить денег.

После этого в квартиру петербуржца пришел неизвестный, высокого роста, со светлыми короткими волосами, в куртке темного цвета, и забрал 100 тысяч рублей. Только после ухода мошенника пенсионер понял, что его обманули, и сразу обратился в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Начался поиск предполагаемого преступника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мошенники обманули отца больной девочки на 5 млн рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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