Ранее судимый петербуржец, отправивший в больницу троих, задержан

Мужчина и две женщины госпитализированы после побоев Фото: Pixabay
Мужчина и две женщины госпитализированы после побоев Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого гражданина, учинившего драку в помещении учреждения.

Как стало известно Gazeta.SPb, 15 апреля в районе 12 часов дня наряд вневедомственной охраны задержал уже не раз судимого 32-летнего петербуржца.

На набережной Макарова гражданин нанес телесные повреждения мужчине и двум женщинам, сообщили в пресс-службе УВО.

Нетрезвый злоумышленник зашел в помещение учреждения и начал вызывающе себя вести. Ему было сделано замечание, на которую хулиган ответил агрессией. Он ударил 52-летнего мужчину, а также двух 59-летних женщин.

По вызову работников учреждения к объекту оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Злоумышленник был задержан. Потерпевших госпитализировали в Покровскую и Мариинскую больницы.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее уже был судим по двум статьям: за применение насилия в отношении представителя власти, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подросток из Киришей, пытавшийся зарезать бабушку, задержан.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
нападение росгвардия спб УВО
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