Подросток из Киришей, пытавшийся зарезать бабушку, задержан

Юноша несколько раз ударил родственницу ножом в грудь Фото: pixabay.com

Юноша несколько раз ударил родственницу ножом в грудь Фото: pixabay.com

Конфликт, в ходе которого 17-летний молодой человек с ножом напал на бабушку, произошёл 12 апреля. В результате подростка из Киришей задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Киришском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в покушении на убийство своей бабушки.

Утром, 12 апреля, между молодым человеком и родственницей произошла ссора, в ходе которой подросток нанес ей несколько ножевых ударов в область груди.

Пожилая женщина была госпитализирована, ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, парень находился на попечении у пострадавшей. Отца молодого человека лишили родительских прав, а мать погибла.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Будет решаться вопрос о мере наказания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что 17-летний подросток несколько раз ударил свою бабушку ножом.