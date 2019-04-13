Подросток из Киришей, пытавшийся зарезать бабушку, задержан

Конфликт, в ходе которого 17-летний молодой человек с ножом напал на бабушку, произошёл 12 апреля. В результате подростка из Киришей задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Киришском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в покушении на убийство своей бабушки.
Утром, 12 апреля, между молодым человеком и родственницей произошла ссора, в ходе которой подросток нанес ей несколько ножевых ударов в область груди.
Пожилая женщина была госпитализирована, ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, парень находился на попечении у пострадавшей. Отца молодого человека лишили родительских прав, а мать погибла.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Будет решаться вопрос о мере наказания.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что 17-летний подросток несколько раз ударил свою бабушку ножом.