Стоянка, где напали на Виталия Милонова, может быть связана с «таможенным королем»

История депутата российской Госдумы Виталия Милонова, вступившего, по словам друзей, в конфронтацию с работниками спецстоянки, может продолжиться в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент случился в субботу, 13 апреля. В СМИ появилась информация, что на спецстоянке для эвакуированных автомобилей у Виталия Милонова якобы произошел конфликт с местными сотрудниками.

Сам депутат утверждает, что на него напали пьяные и потребовали денег. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщает АБН, спецстоянкой на Турухтанные острова, 20, как и стоянкой на улице Степана Разина, 11 владеет компания «Евротраст».

По данным ЕГРЮЛ, функционирующих компаний с таким названием всего две в Петербурге. Однако из них лишь одна организует перевозку грузов при помощи спецтранспорта.

Учредителем организации и гендиректором в одном лице является Александр Осипов. Учредителем он стал в 2017 году.

Ранее учредителем компании «Евротраст» числился «Ростур». Учредителем этой фирмы выступает швейцарская «УЛС Экспресс Европа». Она в свою очередь во главе с Игорем Хавроновым является учредителем компании «Объединенные строительные системы».

Совладельца ULS Global Игоря Хавронова в СМИ прозвали таможенным королем. В 2017 году его арестовала УФСБ по обвинению в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Отметим, что арест произошел в то же время, когда «Евростраст» менял учредителя. Годом позже суд приговорил бизнесмена к 7,5 годам колонии строго режима за организацию преступного сообщества.

Представительство «Евротраста» всячески отрицает любую связь нынешних владельцев организации с «Ростуром» и Игорем Хавроновым. В компании отметили, что Александр Осипов полностью выкупил компанию, пишет АБН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после нападения на Милонова в Петербурге проверят штрафстоянки.