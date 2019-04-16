В Ленобласти воры пытались увезти банкомат на машине

Трое злоумышленников обмотали банкомат тросом, закрепленном к автомобилю и попытались вырвать его из стены здания. Инцидент произошел в посёлке имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти во вторник, 16 апреля, около четырех часов утра.

В результате действий злоумышленников был поврежден блок терминала. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка происшествия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Пулковоком шоссе неизвестные взорвали банкомат. В магазине на Пулковском шоссе неизвестные устроили взрыв банкомата. О том, сколько именно было хулиганов, не сообщается.

По предварительной информации, деньги разбойники с собой не взяли. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, передает ГУ МВД России по Петербургу Ленобласти. Они направлены на поиск и задержание хулиганов.