Суды Санкт-Петербурга возвращаются к работе

Проверка заняла около часа. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Проверка заняла около часа. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Правоохранительные органы не нашли никаких опасных объектов.

Суды Санкт-Петербурга проверили и снова открыли: сотрудники возвращаются на рабочие места, заседания возобновляются после вынужденного перерыва в понедельник 16 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Напомним, как ранее сообщила Gazeta.SPb, их работу прервали сообщения о заложенных бомбах. Сотрудники опубликовали фото, показывающие, как проходила эвакуация.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Никаких опасных предметов в зданиях правоохранительные органы Петербурга не нашли — при этом проверяли и суды Сестрорецка и Зеленогорска, сейчас они тоже вернулись к работе. Проверка в общем счете заняла около часа в каждом случае.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Эвакуация не проводилась только в Октябрьском и военных судах, сообщили в судах Санкт-Петербурга — там то ли не получали никаких угроз, то ли не заметили их в пылу работы — а может быть и вовсе решили проигнорировать.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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