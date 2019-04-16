Суды Санкт-Петербурга возвращаются к работе

Правоохранительные органы не нашли никаких опасных объектов.

Суды Санкт-Петербурга проверили и снова открыли: сотрудники возвращаются на рабочие места, заседания возобновляются после вынужденного перерыва в понедельник 16 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Напомним, как ранее сообщила Gazeta.SPb, их работу прервали сообщения о заложенных бомбах. Сотрудники опубликовали фото, показывающие, как проходила эвакуация.

Никаких опасных предметов в зданиях правоохранительные органы Петербурга не нашли — при этом проверяли и суды Сестрорецка и Зеленогорска, сейчас они тоже вернулись к работе. Проверка в общем счете заняла около часа в каждом случае.

Эвакуация не проводилась только в Октябрьском и военных судах, сообщили в судах Санкт-Петербурга — там то ли не получали никаких угроз, то ли не заметили их в пылу работы — а может быть и вовсе решили проигнорировать.