Подростка отправляют в колонию за ограбление в Таврическом

Ограбление произошло 24 августа - сейчас суд вынес решение. Фото: pixabay.com
Ограбление произошло 24 августа - сейчас суд вынес решение. Фото: pixabay.com

Виновному придется заплатить 10 тысяч рублей за украденный мобильник.

Подростка отправляют в воспитательную колонию на год за ограбление и побои в Таврическом саду, сообщили Gazeta.SPb в СК Санкт-Петербурга 16 апреля. Несовершеннолетний отобрал у жителя Петербурга телефон.

По данным СК Санкт-Петербурга, ограбление произошло 24 августа — подросток в составе компании напал на прохожего, ударил по голове, забрал мобильник — его стоимость оценили в 10 тысяч рублей. В комитете не уточняют, удалось ли полиции задержать приятелей нападавшего и попадут ли под “карающую руку закона”.

Собранных улик и доказательств оказалось достаточно — суд назначил подростку год в воспитательной колонии, сообщили в СК Петербурга. Пострадавший подал иск о возмещении ущерба — виновный заплатит ему 10 тысяч за телефон.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рецидивист украл провода во Всеволожске.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Подростка отправляют в колонию за ограбление в Таврическом