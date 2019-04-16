Рецидивист воровал провода во Всеволожске

Житель соседнего дома заметил, как неизвестный залез в подвал строящегося дома.

Во Всеволожске поймали неоднократно судимого мужчину, который украл кабель со стройки, сообщили Gazeta.SPb в УВО Ленобласти 16 апреля.

Житель дома на Джанкойской улице заметил, как неизвестный залез в подвал строящегося дома по соседству. Ему это показалось подозрительным и он позвонил в полицию. На место тут же примчалась Росгвардия, сообщили в УВО Ленобласти.

Мужчина украл 30 м алюминиевого кабеля. Его задержали, доставили в отдел и пробили по базе данных. Выяснилось, что его дважды судили за кражу и один раз за грабеж. Кабель отобрали — позже выяснилось, что он принадлежит одной из строительных компаний, сообщили в УВО Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о задержании мужчины, который отправил в больницу троих.