Рецидивист воровал провода во Всеволожске

Добычей мужчины стали 30 метров алюминиевого кабеля. Фото: pixabay.com
Добычей мужчины стали 30 метров алюминиевого кабеля. Фото: pixabay.com

Житель соседнего дома заметил, как неизвестный залез в подвал строящегося дома.

Во Всеволожске поймали неоднократно судимого мужчину, который украл кабель со стройки, сообщили Gazeta.SPb в УВО Ленобласти 16 апреля.

Житель дома на Джанкойской улице заметил, как неизвестный залез в подвал строящегося дома по соседству. Ему это показалось подозрительным и он позвонил в полицию. На место тут же примчалась Росгвардия, сообщили в УВО Ленобласти.

Мужчина украл 30 м алюминиевого кабеля. Его задержали, доставили в отдел и пробили по базе данных. Выяснилось, что его дважды судили за кражу и один раз за грабеж. Кабель отобрали — позже выяснилось, что он принадлежит одной из строительных компаний, сообщили в УВО Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о задержании мужчины, который отправил в больницу троих.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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