На Петербург надвигаются заморозки. Минус ожидается в ночь на 17 апреля

Уже днем воздух прогреется до +13 Фото: Pixabay

Уже днем воздух прогреется до +13 Фото: Pixabay

Жителей Петербурга ожидает резкое похолодание в ночь на среду, 17 апреля. Однако уже днем воздух прогреется.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в среду в Северной столице прогнозируется малооблачная погода. Осадков не ожидается, как сильных порывов ветра.

В ночное время столбик термометра будет варьироваться между нулем и плюс 2 градусами. Жители пригородов могут столкнуться с заморозками до минус 1 градуса.

Днем в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +13 градусов. Отмечается, что иначе дела будут обстоять в прибрежной зоне — там ожидается до +9 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти прогнозируют потепление с начала рабочей недели.