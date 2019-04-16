Президент Франции обещает восстановить Нотр-Дам в течение 5 лет

В обращении к гражданам президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении полностью реконструировать собор Парижской Богоматери за 5 лет.

Макрон заявил, что собор станет ещё красивее, чем был до пожара. Он отметил, что достичь этого возможно, если мобилизовать силы.

Масштабный пожар со страшной силой шел по собору Парижской Богоматери накануне вечером, 15 апреля. В результате возгорания, которые долгое время не могли потушить сотни пожарных, обрушился шпиль и подтвердилась несущая конструкция.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопастности при проведении реставрационных работ, сообщают французские СМИ. Приоритетной версией считается, что подрал носил случайный характер.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что игра Assassin’s Creed может помочь восстановить Собор Парижской Богоматери.