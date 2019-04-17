Гатчина примет участие в проекте «умный город»

Улучшения произойдут в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства и туризма Фото: Pixabay

Улучшения произойдут в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства и туризма Фото: Pixabay

Минстрой РФ включил Гатчину в список пилотных муниципальных образований, которые примут участие в проекте «умный город».

В рамках проекта Гатчину ожидают улучшения в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма и управления.

Что касается сферы управления, то здесь специалистами будет разработана цифровая платформа. Она поможет обратить внимание горожан на решение вопросов городского развития. В ЖКХ планируется создать автоматизированную систему учета потребления коммунальных ресурсов на коллективных приборах учета.

Кроме того, в Гатчине могут поработать над созданием энергоэффективного уличного освещения. Обустройство городских дорог «умными светофорами» для автоматического интеллектуального регулирования потока транспортных средств — также значится в планах.

Также речь идёт о создании туристического маршрута с использованием технологий дополненной реальности.

Отмечается, что Минстрой должен будет согласовать «дорожную карту» по реализации пилотного проекта «Умный город» в Сосновоборском городском округе.

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