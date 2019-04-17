Клопы нападают на петербуржцев в маршрутках

Стоимость одной дезинфекции, к примеру автобуса, варьируется от тысячи рублей до двух с половиной. Фото: https://dezinfectors.ru

Стоимость одной дезинфекции, к примеру автобуса, варьируется от тысячи рублей до двух с половиной. Фото: https://dezinfectors.ru

Представители дезинфекционных служб проводят дезинфекцию в автобусах и даже в поездах.

С началом весны в Петербурге были зафиксированы случаи “нападения” клопов на пассажиров маршрутного такси. Об этом пишет “Мойка78” со ссылкой на представителей одной из дезинфекционных служб.

Специалисты говорят, что к ним уже неоднократно обращались по поводу клопов в городском транспорте. Сотрудники службы обрабатывали маршрутки, автобусы и даже поезда.

Стоимость одной дезинфекции, к примеру автобуса, варьируется от тысячи рублей до двух с половиной.

Представители другой службы дезинфекции подтвердили, что сотрудники автопарков иногда обращаются за помощью для борьбы с кровопийцами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура Петербурга занялась школой, на которую напали тараканы и клопы.