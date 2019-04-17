Сотрудники ДПС зарегистрировали 2074 нарушения дорожного движения 16 апреля

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти предоставило данные о проделанной 16 апреля работе. В отчёте указано, что во вторник выявили 2074 нарушения ПДД.

Работники ДПС задержали 23 пьяных водителя. Еще 11 владельцев автотранспорта зарегистрировали в связи с отказом пройти медосвидетельствование, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности за вторник зарегитрировано 2074 нарушения правил дорожного движения, из них 1,9 тысячи произошли по вине водителей автотранспорта.

Кроме того, сотрудники ДПС не оставили без внимания 18 выездов на полосы встречного движения и запротоколировали 18 заявлений о хищении транспортных средств.

Был найден один угнанный автомобиль, а также задержаны гражданин, находившийся в федеральном розыске, и 29 лиц, совершивших административные правонарушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Ленинском ДПС гналась за микроавтобусом. Дело дошло до стрельбы.