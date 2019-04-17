Две организации устранят нарушения закона о соцзащите инвалидов

Организации не предоставляли места для инвалидов Фото: Pixabay

Организации не предоставляли места для инвалидов Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петурбурга прокуратура установила, что ООО «Эдельвейс» и ООО «КР-Строй» не соблюдают требования закона о социальной защите инвалидов и занятости населения.

Согласно материалам дела, вышеуказанные организации не обеспечили квотирование рабочих мест для инвалидов и не предоставили соответствующие данные.

Согласно закону, организация, имеющая в своем составе более 100 сотрудников, должна устанавливать квоту для приема на работу инвалидов в размере 2,5 процента от средней численности работников, отметили в городской прокуратуре.

Отмечается, что данные о созданных или выделенных рабочих местах для лиц с ограниченными возможностями необходимо предъявлять в Агентство занятости населения.

Гендиректоров ООО «КР-Строй» и ООО «Эдельвейс» прокуратура обязала устранить нарушения закона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб.