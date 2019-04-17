В Волхове под колесами автомобиля скончалась пенсионерка

Проводится проверка. Фото: Pixabay
Проводится проверка. Фото: Pixabay

Женщина в возрасте 67-и лет переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 17 апреля, около 8:10 утра в городе Волхов в Ленинградской области. На пересечении улиц Гагарина и Профсоюзной 26-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля марки «Тойота Авенсис», совершил наезд на женщину.

Пострадавшая скончалась от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту аварии проводится проверка, направленная на установление всех подробностей дорожно-транспортного происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники ДПС зарегистрировали 2074 нарушения дорожного движения 16 апреля.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дтп ленобласть смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Андрея Кочина назначили врио директора «Мостотреста»
Болельщики “Зенита” поддержат Кокорина и Мамаева
Список миллиардеров Bloomberg пополнили разработчики игр из Вологды
Двое избили жителей Волосово кастрюлей и ведром
Петербуржец окажется на скамье подсудимых за убийство экс-жены
В 2019 году в Петербурге высадят около 12 тысяч деревьев
Роскачество дало рекомендации для выбора чемодана
В Петербурге трое пьяных с ножом напали на глухонемую женщину