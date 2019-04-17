В Волхове под колесами автомобиля скончалась пенсионерка

Женщина в возрасте 67-и лет переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 17 апреля, около 8:10 утра в городе Волхов в Ленинградской области. На пересечении улиц Гагарина и Профсоюзной 26-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля марки «Тойота Авенсис», совершил наезд на женщину.
Пострадавшая скончалась от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По факту аварии проводится проверка, направленная на установление всех подробностей дорожно-транспортного происшествия.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники ДПС зарегистрировали 2074 нарушения дорожного движения 16 апреля.