В Волхове под колесами автомобиля скончалась пенсионерка

Женщина в возрасте 67-и лет переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 17 апреля, около 8:10 утра в городе Волхов в Ленинградской области. На пересечении улиц Гагарина и Профсоюзной 26-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля марки «Тойота Авенсис», совершил наезд на женщину.

Пострадавшая скончалась от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту аварии проводится проверка, направленная на установление всех подробностей дорожно-транспортного происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники ДПС зарегистрировали 2074 нарушения дорожного движения 16 апреля.