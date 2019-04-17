Усть-Ижорское шоссе откроют в конце июня

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня, 17 апреля, совершил объезд Колпинского района. В первую очередь он проверил ход строительства Усть-Ижорского шоссе.

Напомним, Усть-Ижорское шоссе начали строить еще в 2013 году. Автодорога свяжет Софийскую улицу с поселком Металлострой и завершится Петрозаводским шоссе в Усть-Ижоре.

Закончить строительные работы рассчитывают к 30 июня, пишут Невские Новости.

В рамках объезда временно исполняющий обязанности посетит МФЦ, вручит семьям льготников документы и ключи от квартир, а также пообщается с жителями Колпинского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов примет участие в дворовом субботнике в Петербурге.

В новом выпуске “Беглов в движении” речь шла о результатах проверки, проведенной в Московском районе. Александр Беглов сообщил, что остался недоволен качеством уборки в осмотренном районе и решил принять участие в субботнике 20 апреля.