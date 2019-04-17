В Петербурге продолжает дорожать недвижимость

Несмотря на падение доходов населения в Петербурге снова фиксируют рост цен на недвижимость. Интересно, что стоимость квадратного метра в квартирах почти втрое превышает цену метра в загородных коттеджах.

Сервис «Домофон» проанализировал цены на квартиры и дома в Петербурге и Ленобласти. Данные неутешительны – Северная столица стала второй в России по росту стоимости недвижимости. Вторичка выросла на 5,3%, загородные дома подорожали на 2,9%.

Самое дорогое жилье в Петроградском районе — цена метра выросла до 223400 рублей, подорожав за первый квартал 2019 года аж на 11,2%. А самое недорогое жилье продается в Невском районе – 106 672 рубля за квадратный метр, оно подорожало на 5,2%.

Однако, интересно, что самая низкая динамика роста цен в Кировском районе – на 3,9% за первый квартал 2019 года, квадратный метр стоит 104708 рублей за м2. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Петербурге составила 4,8 млн рублей, двушка стоит 8,07 млн рублей, а трешка аж – 11,8 млн рублей!

Втрое дешевле оказывается купить загородный дом! Стоимость метра составляет «всего» 41,4 тыс м2, домик площадью до 150 м2 можно купить, по данным аналитиков, «всего» за 4,1 млн рублей! Дешевле чем однушка!

Одновременно с ростом цен на недвижимость по данным «Домофонда» в Петербурге за первый квартал 2019 года упала стоимость аренду квартир – она стала меньше на 1,9%. Однако, аренда квартиры в Санкт-Петербурге стоит весьма недешево – средняя цена найма жилья составила в первом квартале 2019 года 33122 рубля! Подорожала аренда одннушек! Аренда трехкомнатной квартиры стоит в среднем 60310 рублей, двухкомнатной – 35 591 рубль.

В общем, жизнь в Петербурге постоянно дорожает. На среднюю стоимость квартир сильно влияет рост цен на новое жилье. Ожидается, что с середины 2019 года оно снова подорожает – в связи с вступлением в силу новых правил покупки жилья у застройщиков. Речь об «счетах-экскроу». Это когда покупатель платит деньги за квартиру не застройщику, а размещает их на специальном счете в банке, откуда их переводят строителям только после полной сдачи дома в эксплуатацию. Новый порядок призван защитить интересы покупателей и снизить число обманутых дольщиков. Ведь в конечном итоге, решение проблем этих обманутых дольщиков ложится на плечи государства, которое вынуждено искать способы достроить, например, брошенные дома или компенсировать затраты дольшиков.

Однако, теперь строить дома смогут только очень мощные строительные организации, имеющие собственные деньги на стройку или располагающие доступом к серьезным кредитам. Само собой, что все это налагает на строителей дополнительные затраты, которые они переложат на плечи покупателей.