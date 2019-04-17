Весна в Петербурге: крути педали, пока не догнали

В этом году, по словам организаторов, открытие велосезона в Петербурге будет проходить уже в 22 раз. Фото: "ВелоПитер"/VK

В этом году, по словам организаторов, открытие велосезона в Петербурге будет проходить уже в 22 раз. Фото: "ВелоПитер"/VK

Велосезон-2019 в Петербурге откроется уже 21 апреля. В воскресенье по Петербургу промчится не одна велосипедная процессия – организаторы обещают много разных маршрутов и 3000 участников в целом.

Открытие велосезона – символическое традиционное мероприятие апреля. Представитель «ВелоПитера» Александр Ротов в интервью Gazeta.SPb рассказал о том, что открытие в 2019 году будет проводиться уже в 22 раз.

Кто организует открытие велосезона

«ВелоПитер» организует открытие не один, а с другими велосипедными клубами города и Ленобласти. По словам Александра Ротова пока намечено порядка 12 велосипедных маршрутов. «Из них четыре организует наш клуб. Мы приглашаем к участию и другие велосипедные организации. «ВелоПитер» выступает консолидирующим органом», — говорит он.

Как будет проходить открытие велосезона

Многие думают, отмечает Александр Ротов, что открытие велосезона – это массовое движение единой колонны велосипедистов по городу. Поэтому некоторые автомобилисты могут относиться к нему с отторжением. Представитель «ВелоПитера» говорит: «На самом деле единой массовой колонны не будет. Не будет даже единого времени старта и финиша, как и самих площадок для этого. Люди соберутся в разных районах города и поедут по разным маршрутам. Некоторые стартуют даже 20 числа».

В одной колонне может быть 20 велосипедистов, в другой – 300. Всего, рассказывает представитель «ВелоПитера», ожидается около 3000 тыс. человек. Столько участников обычно бывает год от года. Хотя точное число отследить сложно, потому что некоторые велосипедисты не присоединяются к колоннам, но тоже впервые за весну выводят своего железного коня.

К каким-то маршрутам – коротким и вне проезжей части – могут присоединиться роллеры или самокатчики. «Их сезон совпадает с нашим – и мы не против компании. Главное – не нарушать правила ПДД», – отмечает Александр Ротов.

В чем смысл открытия велосезона

«Подготовить город и самих велосипедистов», – так отзывается о сути мероприятия Александр Ротов. За зиму многие водители привыкли ехать близко к поребрику, а пешеходы ходить по велосипедным дорожкам или обочинам. «Вылазка людей на велосипедах на улицу как раз и напомнит всем, что теперь велосипедов на улице станет больше», – говорит Александр.

В 2017 году, рассказал Александр Ротов, «ВелоПитер» ушел от формата открытия, когда все велосипедисты города собирались в одном месте и ехали по маршруту. Это вызывало сложности согласования у ГИБДД и недовольство автомобилистов, объясняет представитель. Суть открытия летнего велосезона не в том, чтобы доставить кому-то дискомфорт – сбора в одном месте нет. Есть разрозненные мероприятия по всему Петербургу и частям области. Подробнее о маршрутах можно узнать на сайте «ВелоПитера».

Что будет дальше

«В будущем мы рассматриваем проведение открытия велосезона в формате фестиваля», — рассказывает Александр. Когда какая-то общая точка, например, площадка с концертами для велосипедистов есть. Но пока таких площадок нет.

Массовое мероприятие велосипедистов состоится в мае – велопарад, а в июне будет пробег по ЗСД, рассказывает представитель «ВелоПитера». Вообще, у велосезона нет ограничений. Некоторые люди, замечает Александр Ротов, ездят и в феврале, если нет осадков. Многое зависит от погоды. Велосипедный сезон в Петербурге обычно длится до середины октября. И задача открытия велосезона как раз в том, чтобы заявить городу о велосипедистах – подготовить водителей ездить аккуратнее, пешеходов – ходить внимательнее, а велосипедистов – снова крутить педали.

По данным представителя клуба «ВелоПитер», в Северной столице, примерно 1 млн человек из 5,3 периодически ездит на велосипеде. Но самих велосипедов может быть и 5 млн – просто не все их используют.