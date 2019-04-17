«Девяткино» и «Ломоносовскую» оборудуют системой бесперебойного электропитания

Фото: wikipedia
Фото: wikipedia

ГУП «Петербургский метрополитен» планирует установить на двух станциях подземки оборудование, благодаря которому средства связи и часы будут работать автономно. Мероприятия проведут за счет собственных средств предприятия.

На станциях «Девяткино» и «Ломоносовская» появится оборудование, позволяющее в случае сбоя при подаче электричества автономно работать средствам связи и часам. Согласно техническому заданию предприятия, дополнительное оборудование установят за счет собственных средств.

Монтажные работы проведут в течение полугода: с 3 июля по 10 декабря. Станции «Девяткино» и «Ломоносовская» будут оборудованы системами гарантированного электропитания (СГЭП) устройств связи.

На реализацию проекта потратят около 22, 7 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тайм-аут по Суточным билетам метро увеличился в 2 раза.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
«Девяткино» «Ломоносовская» ГУП "Петербургский метрополитен" метро спб
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