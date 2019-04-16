Тайм-аут по Суточным билетам метро увеличился в 2 раза

Как стало известно Gazeta.SPb, ГУП «Петербургский метрополитен» изменяет правила тайм-аута для Суточных единых билетов.

Нововведение начинает действовать с завтрашнего дня, 16 апреля 2019 года. Как сообщается на официальном сайте петербургского метрополитена, новый срок повторного использование Суточных единых билетов призван улучшить качество обслуживания клиентов.

Суточные единые билеты действуют как в метро, так и на наземном транспорте — трамвай, троллейбус, автобус.

На билеты на 1 сутки, на 2 суток, на 3 суток, на 4 суток, на 5 суток, на 6 суток и на 7 суток время запрета повторного использования теперь составляет 40 минут.

Временной промежуток увеличивали постепенно: в 2017 году вместо 10 минут стало 20, затем увеличили до 30 и снова сократили до 20. Стоимость билетов не увеличилась: от 180 рублей за билет на 1 сутки до 680 рублей — на неделю.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГАТИ отменит ордер на размещение ларьков.