ГАТИ отменит ордер на размещение ларьков

О ремонтных работах нужно будет сообщать в "Личном кабинете". Фото: Baltphоto/Михаил Киреев

О ремонтных работах нужно будет сообщать в "Личном кабинете". Фото: Baltphоto/Михаил Киреев

Государственная административно-техническая инспекция подготовила изменения в План благоустройства территорий Санкт-Петербурга.

Изменения утверждены постановлением городского правительства от 6 октября 2016 года №875, сообщается на официальном сайте ГАТИ.

В соответствии с новыми правилами, не нужен будет ордер на установку и размещение нестационарных торговых объектов (НТО), которые включены в схему размещения НТО и находятся в собственности государства или собственность на них не разграничена.

Кроме того, оформление ордера не потребуется при проведении аварийных работ. Для этого владельцы объектов должны будут сообщить об объекте в «Личном кабинете» до начала работ.

Также ГАТИ будет требовать обеспечивать свободный проход к зданиям и входам во время проведения работ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полтора километра Парфеновской улицы обойдутся в 570 миллионов рублей.