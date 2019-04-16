Полтора километра Парфеновской улицы обойдутся в 570 млн

Работы легли на плечи “Орион плюс” — закончить нужно до 20 октября.
Парфеновскую улицу на юге Санкт-Петербурга проложат до 20 октября, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга 16 апреля. Работами займется “Орион плюс”.
Подрядчик должен построить участок длиной в 1,5 км на четыре полосы движения. Это означает, что на нем лежит прокладка инженерных сетей, дорожные знаки, разметка, благоустройства и прочее. Впрочем, высока и стоимость контракта — 570 млн рублей, сообщили в Смольном.
Парфеновскую протянут до Варшавской улицу, которая по утрам часто стоит в пробках — может быть, ее это разгрузит. Она пройдет от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской.
Улица названа в честь купца и благотворителя Д.Л.Парфенова, который выделил деньги на Воскресенскую церковь.
Ранее Gazeta.SPb сообщила о благоустройстве Колпинского парка.