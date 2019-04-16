Колпинский парк с 22 апреля закроют на ремонт

Работы в парке ведут с 2018 года. Фото: gov.spb.ru

Работы в парке ведут с 2018 года. Фото: gov.spb.ru

Территорию ждут новые деревья, кусты и спортивные площадки.

Колпинский парк обновят в 2019 году, сообщили в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 16 апреля. Парковую территорию на острове Чухонка начнут ремонтировать с 22 апреля — и в это время парк закроют для посещения.

Капремонт начали в 2018 году — Беглов выделил из бюджета Петербурга дополнительные деньги, что позволит завершить работы быстрее. В парке появятся поля для игр в волейбол, мини-футбол, баскетбол, скейт-площадка и детский городок. По проекту планируют обустроить и зону для летних фестивалей.

Кроме этого в парке высадят свыше 3,5 кустов — в том числе бузины, шиповника, сирени. Посадят и новые деревья — 771 хвойных, кленов, ив и лип, сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Общая площадь парка составляет 26,2 га.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге приведут в порядок свыше 2 тысяч автобусов.