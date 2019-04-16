В Петербурге приведут в порядок почти две тысячи автобусов

В Петербурге началась подготовка общественного транспорта к весенне-летнему сезону. В рамках городского месячника благоустройства в Северной столице помоют и почистят 1900 автобусов «Пассажиравтотранса». Об этом сообщает комитет по транспорту.

До 20 мая в портальных моечных комплексах автобусы помоют, а в салонах проведут дезинфекцию и химическую чистку. Также при необходимости обновят лакокрасочное покрытие кузова.

Отмечается, что портальный моечный комплекс способен отмыть двухсекционный автобус за три минуты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ЗакСе предложили посвятить субботник незаконной рекламе. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выступи с предложением посвятить общегородской субботник очистке города от незаконной рекламной расклейки и «трафаретов».

Цивилев отметил, что незаконная реклама рассказывает о таких же незаконных услугах. В их числе — проституция и продажа наркотиков.