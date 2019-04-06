В ЗакСе предложили посвятить субботник незаконной рекламе

Алексей Цивилев. Фото: assembly.spb.ru
Алексей Цивилев. Фото: assembly.spb.ru

Традиционный общегородской субботник пройдет в Петербурге 20 апреля.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выступи с предложением посвятить общегородской субботник очистке города от незаконной рекламной расклейки и «трафаретов».

Данная инициатива была направлена к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Цивилев отметил, что незаконная реклама рассказывает о таких же незаконных услугах. В их числе — проституция и продажа наркотиков.

Инициатива депутата поможет облагородить город и привлечь внимание управляющих компаний, которые вместо с активистами могли бы очистить фасады домов и асфальт от надоедливых рекламных объявлений.

Депутат считает, что данная реклама не только портит внешний вид города, но и несет реальную угрозу здоровью и безопасности горожан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на модернизацию железных дорог Петербурга выделено 88 млрд.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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