Двоих угонщиков дорогой иномарки задержали в Ленобласти

Мужчины пытались скрыться от преследования Фото: Pixabay
Мужчины пытались скрыться от преследования Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти задержаны двое злоумышленников, угнавших дорогостоящую иномарку.

Как стало известно Gazeta.SPb, 17 апреля около 4 часов ночи наряд вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленобласти задержал двоих мужчин в возрасте 35 и 28 лет, которые похитили автомобиль марки «KIA Sportage».

Информация о том, что в садоводстве Мостовик возле одного из частных домов угнали дорогостоящую иномарку, принадлежащую 27-летнему местному жителю, поступила в районе 3 часов ночи. Сотрудникам Росгвардии передали приметы автомобиля и его номерные знаки.

В 3:26 один из нарядов заметил разыскиваемый автомобиль, остановившийся на красном светофоре. В салоне похищенного транспорта сидели двое мужчин. Увидев сотрудников Росгвардии, водитель предпринял попытку скрыться. Однако злоумышленников вскоре удалось остановить, сообщили в пресс-службе УВО.

Угонщики выбежали из салона авто и попытались сбежать. Далеко уйти им не удалось — они были задержаны и переданы в руки полиции.

Отмечается, что задержание произошло примерно через десять минут после получения информации об угоне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по «горячим» следам задержан угонщик автомобиля.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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