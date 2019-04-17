Беглов выступил с речью на форуме «Неделя городских изменений»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выступил на урбанистическом форуме «Неделя городских изменений» со словами приветствия. Мероприятие стартовало сегодня, 17 апреля.

В своей вступительной речи Беглов отметил, что город на Неве должен идти в ногу со временем и развиваться — не быть «законсервированным». Он сообщил, что положительно относится к креативным идеям и предложениям.

Врио губернатора коснулся вопроса застройки набережной реки Охты. По его словам компания, строящая в этом месте два жилых комплекса, будет самостоятельно вкладывать инвестиции в реализацию своего проекта.

Таких застройщиков необходимо поддерживать,

— подчеркнул Беглов.

Отметим, что «Неделя городских изменений» будет проходить в Петербурге вплоть до 19 апреля.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Беглов примет участие в дворовом субботнике в Петербурге.