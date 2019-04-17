Стоунхендж построили выходцы с территории современной Турции

Предки строителей Стоунхенджа принесли собой в Британию традицию строительства каменных памятников, распространили сельское хозяйство и вытеснили местное население.

По мнению исследователей, предки архитекторов Стоунхенджа достигли Британии в 4000 г. до н.э., почти за 1000 лет до строительства Стоунхенджа.

Генетическое исследование человеческих останков указывает, что Британию заселили выходцы с побережья Средиземного и Эгейского морей. И они почти полностью заменили местное население – группы охотников и собирателей.

Примечательно, что предыдущие исследования показали, что те же самые ранние фермеры во время похода на Британию через континентальную Европу активно смешивались с местным населением. Но те, кто достиг Британии, попросту вытеснили местных и строители Стоунхенджа уже не имели общих генов с доисторическим населением острова. Британские группы были, в конечном счете, полностью заменены пришельцами, кроме одной маленькой группы в Шотландии. Исследование было опубликованно в журнале Nature Ecology & Evolution.

Существует много свидетельств того, что древние люди мигрировали из Анатолии, которая является современной Турцией, и начали свой путь по всей Европе в 6000 до н.э. На своем пути они внедряли в быт прогрессивную для того времени практику ведения сельского хозяйства. Они также распространяли практику строительства памятников из крупных камней, известных как мегалиты. Стоунхендж в Солсбери был частью этой традиции мегалита.

Считается, что эти доисторические мигранты по побережью Средиземного моря достигли территории современной Испании, а затем отправились на север, через Францию, и дошли до побережья, а затем перебрались в Британию.

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